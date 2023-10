La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a décidé de reporter la 4ème édition du Festival du film méditerranéen d’Annaba prévue du 3 au 9 novembre prochain, et ce en solidarité avec le peuple palestinien, selon un communiqué rendu public par le ministère.

Le festival a été reporté en raison des agressions odieuses menées contre le peuple palestinien à Ghaza assiégée et d'autres villes palestiniennes, dont le bombardement par l'armée sioniste de l'hôpital Al-Ahly Arabi +El-Mamadani+ de Ghaza, et en application de la décision portant suspension et report de toutes les activités à caractère festif en guise de solidarité absolue avec nos frères palestiniens, a précisé la même source.

Le ministère de la Culture et des Arts, avait annoncé vendredi dans un communiqué "la suspension de toutes les activités à caractère festif jusqu'à nouvel ordre", et ce en solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs suite aux agressions meurtrières de l'entité sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie.