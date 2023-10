Les autorités sanitaires en Argentine ont présenté mercredi le premier vaccin contre Covid-19 fabriqué entièrement dans ce pays, évoquant un « évènement historique » pour les Argentins.

"Nous sommes très fiers, c'est un pas de plus vers la souveraineté de notre pays", a écrit sur ses réseaux sociaux le président argentin Alberto Fernández, cité par l'agence de presse "Telam".

Fernandez a mis en valeur le travail réalisé conjointement par les secteurs public et privé pour parvenir à ce résultat, estimant que "nous n'aurons plus à frapper aux portes (d'autres pays) pour obtenir des vaccins et sauver notre peuple".

Lors de la présentation de ce vaccin à Buenos Aires après l'approbation de l'administration des médicaments et de l'alimentation, le ministre de sciences et de technologie, Daniel Filmus, a indiqué qu’il s’agit d'un "événement historique", car son pays sera en mesure d’exporter des vaccins contre Covid-19.

Le ministre a ajouté que la fabrication de ce vaccin localement est le résultat de trois années d’un travail acharné et d'importants investissements de la part de l'Etat.

Le responsable a rgentin a rappelé que c’est la première fois que son pays fabrique son propre vaccin contre le covid, ce qui est également une première dans la région latino-américaine.

Telam a indiqué que cette prouesse scientifique a été rendue possible grâce à un partenariat entre les secteurs public et privé qui a impliqué plus de 600 scientifiques, 25 institutions et 2094 bénévoles.