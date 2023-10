Une épidémie de diphtérie a fait une soixantaine de morts dans le centre-est de la Guinée depuis le mois de juillet, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La diphtérie est une maladie hautement contagieuse à prévention vaccinale.

Elle peut être mortelle dans 5 à 10 % des cas, avec un taux plus élevé chez les jeunes enfants.

La diphtérie typique est une infection respiratoire qui induit des atteintes du système nerveux central, de la gorge ou d'autres organes, entraînant la mort par asphyxie.

Plus fréquentes, les infections cutanées sont souvent moins graves, explique l'Institut Pasteur sur son site internet.

Sur le total des cas rapportés, 520 sont suspects et 18 confirmés avec 58 décès dont 13 parmi les cas confirmés (taux de létalité sur l'ensemble des cas, 11%), a précisé l'OMS dans un communiqué.

Le groupe d'âge de 1 à 4 ans représentait la plus grande proportion des cas signalés, précise l'agence sanitaire onusienne.

La préfecture de Siguiri est la plus touchée, avec 510 cas (95%).

Sur les 363 patients admis dans les centres de traitement de Siguiri, 37 (10%) sont décédés.

Les autres préfect ures ayant rapporté des cas sont Mandiana (13 cas), Kankan (13) et Kouroussa (2).

Sur les 15 patients admis au centre de traitement de Kankan, 12 (soit 80%) sont décédés, poursuit le communiqué.

Selon l'OMS, les centres de traitement du pays n'ont pas la capacité en termes de ressources humaines et matérielles pour une prise en charge adéquate des cas.

Elle souligne l'insuffisance de la couverture vaccinale par l'anatoxine diphtérique, tétanique et coquelucheuse (DTC3), qui était en Guinée de 47% en 2022 et est restée inférieure à 50% depuis 2014.

"Ce taux est insuffisant pour atteindre la couverture de 80-85% nécessaire au maintien de la protection de la communauté", a-t-elle alerté, notant que cette faiblesse chronique de la couverture vaccinale maintient le risque de diphtérie à un niveau élevé dans le pays.

L'OMS ne recommande pas à ce stade l'application de restrictions générales aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la Guinée.