La dengue a tué 214 personnes au Burkina Faso depuis le début de l'année, a annoncé le gouvernement burkinabè à l'issue d'un conseil des ministres.

Du premier janvier au 15 octobre dernier, 50.478 cas suspects ont été notifiés, dont 25.502 cas probables et 214 décès.

Pour la seule période du 9 au 15 octobre, 10.117 cas suspects ont été signalés, dont 4.377 cas probables et 48 décès, a précisé la même source.

Sur les 13 régions du Burkina Faso, celle du Centre compte le nombre le plus élevé de cas suspects de dengue, suivie de la région des Hauts-Bassins, a-t-on ajouté.

Afin de faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients, le ministère burkinabé de la Santé a décidé de la gratuité des tests de dépistage rapide dans les centres sanitaires publics.

Les autorités sanitaires ont aussi annoncé la poursuite des opérations de pulvérisation intra-domiciliaire et spatiale à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou.

La dengue, qui sévit dans les régions tropicales et subtropicales, est transmise à l'homme par les moustiques.

La maladie, qui provoque généralement une légère fièvre après la période d' incubation, entraîne la mort dans certains cas.