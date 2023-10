Les travaux du 15ème congrès de la formation médicale continue se sont ouverts mercredi à la salle des conférences de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à l’initiative de la direction de la santé et de la Société algérienne d'asthemologie, d'allergologie et d'immunologie clinique.

Cette initiative comprend un volet pratique portant sur la réalisation d’interventions chirurgicales compliquées de remplacement de la hanche par des chirurgiens de l’hôpital de Ben Aknoune (Alger) et un autre volet théorique d’actualisation des connaissances de généralistes et praticiens spécialistes en matière de pédiatrie, orthopédie et pneumologie, a indiqué le président du conseil médical de l’EHS des urgences médicales, Yakoub Benaïssa.

Sept interventions en orthopédie ont été effectuées mardi à l’hôpital Ahmed Benabid et l’hôpital Bouzidi, a-t-il ajouté.

Le wali Kamel Nouicer a relevé de son côté que plusieurs personnes à faibles revenus bénéficieront gracieusement à l’occasion de cette rencontre de deux jours d’opérations orthopédiques, saluant le staff médical conduit par le Pr.

Lahbib Douaki, président de la commission de la santé et des affaires sociales au Conseil de la nation.

Un accord de jumelage sera signé au terme de la rencontre entre l’hôpital Ahmed Benabid de Bordj Bou Arreridj et l’hôpital de Ben Aknoune (Alger), a indiqué Pr. Habib Douaki.