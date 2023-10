La 7ème édition du Salon professionnel de pharmacie et parapharmacie "Pharmex 2023" a été ouverte, jeudi au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran, avec la participation d’environ cent exposants de différents acteurs dans ce domaine.

Cette manifestation, organisée par l’Agence "Pharmex Communication" sous le slogan "commerce, fiscalité et gestion d’officine", constitue un espace pour les participants de différentes régions du pays pour découvrir de nouveaux produits, des innovations et des opportunités dans l’industrie pharmaceutique.

Cet événement enregistre la participation importante des laboratoires et industriels algériens spécialisés dans la fabrication de matériels pharmaceutiques et parapharmaceutiques, dont plus d'une dizaine d'entreprises émergentes, a souligné le Directeur du Salon, Yasser Beddour, dans une déclaration à l'APS en marge de la cérémonie d'ouverture.

Le Salon connaît aussi la participation de distributeurs, de pharmaciens, de spécialistes en phytothérapie et en dispositifs et services médicaux, ainsi que diverses universités et associations profes sionnelles, selon la même source Des exposants de pays étrangers, comme la Jordanie et la Turquie, participent également à cette édition, qui vise à encourager les producteurs algériens à exporter des produits pharmaceutiques et parapharmaceutique vers les marchés internationaux, notamment le marché africain, a ajouté M Beddour, qui a souligné que "l'Algérie dispose de laboratoires très performants, fabriquant des produits de qualité, ce qui rend nécessaire la modernisation des produits pour atteindre les marchés internationaux, notamment africains et arabes".

Cette édition du Salon se caractérise par l'organisation de rencontres directes entre laboratoires et entreprises industrielles de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, au sein d'un espace de communication où les participants auront l'occasion de rencontrer des spécialistes de l'industrie pharmaceutique, d'échanger des idées, de débattre des possibilités de coopération et développer des partenariats.

Un riche programme de conférences et d'ateliers a été élaboré, où des experts interviendront activement sur les tendances actuelles du secteur de l'industrie pharmaceutique au niveau mondial, la numérisation du secteur et l'innovation dans l'industrie pharmaceutique algérienne, entre autres.