Des campagnes et des caravanes visant la sensibilisation des femmes au dépistage précoce du cancer du sein ont été programmées durant le mois en cours par la Direction de la Santé et de la population (DSP), dans la wilaya d’Ain Defla, a-t-on appris, jeudi, auprès de cette institution.

Dans une déclaration à l’APS, le médecin-chef chargée des programmes de la population à la DSP, Dr.

Ounissa Derriche, a indiqué qu’un programme "riche et varié" a été mis en place au niveau de l’ensemble des structures de santé de la wilaya dans le cadre de la manifestation "Octobre rose", et ce, dans le but de sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Ce programme porte principalement sur l’organisation des campagnes de sensibilisation et de dépistage au niveau des établissements publics de santé de proximité (EPSP) et des établissements publics hospitaliers (EPH) durant tout le mois d’octobre, a ajouté Dr Derriche.

En outre, des caravanes médicales sillonnent les régions reculées de la wilaya depuis début octobre "pour permettre aux femmes de ces villages de bénéficier de la prise en charge médicale et d'un dépistage précoce du cancer du sein", a affirmé la chargée des programmes de la population à la DSP.

Ainsi, une équipe médicale et paramédicale composée d’oncologues, médecins généralistes, chirurgiens, des sages-femmes, a été mobilisée, à cet effet, par la DSP pour animer ces campagnes et caravanes de sensibilisation, a-t-elle souligné.

Elle a fait savoir, également, que la caravane se rendra, dans les prochains jours, dans plusieurs régions reculées relevant des communes d’Al Amra, Oued El Djemaa, El Mekhatria, Arib, Tacheta Zougagha, El Abadia, El Attaf, Djemâa Ouled Cheikh, assurant que d’autres villages ont été déjà visités par les équipes médicales.

Plusieurs émissions radiophoniques qui seront animées par des médecins spécialistes dans les deux langues nationales sont aussi programmées à la radio locale d’Ain Defla dans le cadre la célébration d’Octobre rose, a noté Dr. Derriche Ounissa.