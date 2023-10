Les essais cliniques contribuent à l'amélioration des sciences médicales au profit du malade, des praticiens de la santé et de l'établissement hospitalier qui les effectue, a affirmé, jeudi à Alger, le conseiller au ministère de la Santé, Pr Mohamed El-Hadj.

S'exprimant en marge d'une journée d'études sur "l'importance des essais cliniques dans la recherche et le développement pharmaceutiques en Algérie", le professeur El-Hadj a précisé que "favoriser ces tests est à même de contribuer à l'amélioration des sciences médicales au profit des patients, des praticiens de la santé et des établissements hospitaliers qui les effectuent", révélant par la même occasion, l'actualisation des textes juridiques pour leur adaptation aux différents domaines liés aux essais cliniques.

Pour sa part, le président de l'association algérienne de lutte contre l'obésité, Pr Amar Tebaibia a estimé que les essais cliniques sont très rentables pour les hôpitaux, tout en permettant au patient de bénéficier des avancées réalisées en matière de soins sophistiqués, en sus de l'amélioration de la formation des médecins et la collecte de nouvelles données épidémiologiques et scientifiques.

Le spécialiste et chef de service de médecine interne à l'hôpital de Birtraria a insisté, à ce propos, sur l'impératif d'"insuffler une nouvelle dynamique" pour relancer les essais cliniques en Algérie et promulguer les textes de loi connexes à l'effet d'améliorer les sciences médicales et l'ensemble des aspects liés au patient.

Pour sa part, l'ancienne experte à l'Institut national de santé publique (INSP), Dr Samira Abrouk a mis l'accent sur l'impératif de vérifier les résultats des essais cliniques aussi bien lorsqu'il s'agit d'autoriser la mise sur le marché de nouveaux médicaments que de ceux soumis aux essais.

Le chef de service des maladies du foie au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) "Mustapha Pacha", Pr Nabil Debzi a, quant à lui, présenté une étude clinique effectuée sur un échantillon de patients atteints d'hépatite C, ayant suivi leur traitement au CHU entre 2021 et 2022, qui a prouvé l'efficacité des médicaments made in Algeria destinés à cet effet.

En dépit des avancées réalisées grâce aux campagnes de sensibilisation, de la production en Algérie de médicaments destinés au traitement de cette maladie et du lancement d'un programme national, Pr Debzi a estimé que l'objectif de l'éliminatio n de cette maladie à l'horizon 2030, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "ne peut être atteint sans un budget dédié exclusivement à cet effet par le ministère de la Santé".

De son côté, Dr Sarah Hellal a passé en revue les différentes étapes suivies pour la réalisation des essais cliniques, ainsi que les revues scientifiques internationales qui assurent la publication des résultats de ces essais.