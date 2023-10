Des conseils pour protéger ses reins et éviter l’insuffisance rénale, dont notamment le non recours à l'automédication, ont été prodigués par des praticiens à l’occasion d’une journée sur la néphrologie, organisée jeudi au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou.

Selon Pr Mohand-Akli Boubchir, chef de service néphrologie au CHU de Tizi-Ouzou, certains comportements jugés banals par les personnes peuvent entraîner une insuffisance rénale aigüe et conduire les concernés à la dialyse.

Il s’agit, notamment, de l’automédication, a-t-il souligné, mettant en garde contre les médicaments anti-inflammatoires qui peuvent entraîner une insuffisance rénale aigüe chez les personnes prédisposées.

Le recours à la médecine traditionnelle, par la prise non contrôlée de certaines plantes médicinales en vente libre chez les herboristes, peut aussi conduire à cette pathologie, sachant que certaines plantes possèdent de principes actifs trop puissants qui peuvent même causer le décès, a-t-il mis en garde.

Les médicaments de contraste utilisés pour des examens radiologiques tel que le scanner et l’IRM, p euvent aussi affecter les reins, particulièrement chez les personnes diabétiques et hypertendues, selon Pr Boubchir qui a insisté sur la nécessité d’utiliser la dose qu’il faut et d’éviter un surdosage et surtout de faire deux examens rapprochés.

Rappelant que le rein est un organe fragile, ce même spécialiste a appelé à faire des contrôles et des bilans annuels à partir de 40 ans pour dépister précocement certaines maladies ou dysfonctionnement, surtout l’hypertension artérielle et le diabète, des maladies qui peuvent entrainer l’insuffisance rénale.

Il a aussi rappelé l’importance d’hydrater ses reins en buvant suffisamment d’eau et la nécessité pour les praticiens qui ont des malades diabétique ou hypertendus de consulter leurs confrères néphrologues sur les doses de médicaments adaptées pour chaque cas afin d’éviter au patient cette pathologie rénale.

Selon une situation communiquée lors de cette rencontre, le CHU de Tizi-Ouzou a réalisé depuis 2005, un total de 2020 greffes rénales.

Huit couples (donneurs/récepteurs) sont en attente de programmation d'une opération de transplantation rénale.