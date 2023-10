Le Royaume-Uni a été frappé par la tempête Babet, qui a fait trois morts en Ecosse et en Angleterre et a provoqué d'importantes inondations, avant de se diriger vendredi vers la Scandinavie.

De fortes précipitations et des vents violents secouent une vaste zone allant de l'Irlande au Nord du Royaume-Uni depuis mercredi et une alerte rouge reste en vigueur jusqu'à samedi dans le nord-est de l'Ecosse où des "pluies exceptionnelles" sont encore prévues.

Un précédent bilan a fait état de deux morts.

Dans cette région particulièrement touchée, le corps d'une femme de 57 ans a été retrouvé dans une rivière de la région côtière d'Angus, entre Edimbourg et Aberdeen, et un homme de 56 ans a été tué par la chute d'une arbre sur son véhicule, a expliqué la police.

Un homme d'une soixantaine d'années a également été retrouvé mort vendredi matin après avoir été pris dans les eaux d'un ruisseau qui a débordé sur une route à Cleobury Mortimer dans le Shropshire, dans le centre de l'Angleterre, a déclaré la police de la zone de West Mercia.

L'aéroport de Leeds Bradford, situé dans le nord de l'Anglete rre, a annoncé fermer ses portes dans un message posté sur X (ex-Twitter).

Plus tôt dans l'après-midi, un avion de ligne en provenance de Corfou, en Grèce, est sorti de piste tandis qu'il tentait d'atterrir.

Il n'y a pas eu de blessés, selon un porte-parole.

Des centaines de personnes ont dû évacuer leur logement depuis jeudi à cause des inondations, comme dans la localité de Brechin en Ecosse, où les gardes-côtes ont fait du porte-à-porte jeudi soir pour demander à ses habitants de quitter leur maison, selon des médias.