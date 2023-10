Les services de la Sûreté de wilaya de Bordj Bou Arreridj ont mis fin aux activités d’une bande criminelle "dangereuse" spécialisée dans le trafic de drogues à travers la wilaya et les wilayas voisines et ont saisi plus de six (6) kg de kif traité, apprend-on jeudi auprès de ce corps constitué.

L’opération a été menée suite à l’exploitation d’informations relatives aux agissements suspects d’une personne que les rapports ont confirmé qu’il était "un baron" des drogues qui s’apprêtait à acheminer une quantité de drogue en vue de l’écouler au centre-ville, a précisé la même source.

La surveillance du suspect a permis de l’arrêter en possession de plus de six (6) kg de kif traité et un montant d’argent de plus de 3,25 millions DA issu vraisemblablement du trafic de drogues, selon la même source qui a souligné que l’enquête a ensuite conduit à l’arrestation d’une autre personne impliquée dans la même affaire.

Au terme des procédures, un dossier pénal pour "possession, transport et stockage de drogues en vue de la vendre dans le cadre d’une bande criminelle organisée" a été constitué contre les deux mis en cause qui ont été présentés devant le procureur de la République près le Tribunal de Bordj Bou Arreridj, a-t-on indiqué.