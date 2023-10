Les services de police de Tiaret ont saisi dernièrement 193 kg de kif traité et arrêté cinq individus activant au sein d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants, indique vendredi, un communiqué de la direction de Sûreté de wilaya.

L’affaire a été traitée par la brigade de lutte contre la criminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire en exploitant des informations selon lesquelles un groupe criminel transportait une quantité considérable de drogue des frontières marocaines en passant par la wilaya de Naâma, en vue de l’écouler dans la wilaya et les wilayas limitrophes.

Les investigations ont donné lieu en collaboration avec les autorités judiciaires compétentes, à l’arrestation des cinq membres du groupe criminel en leur possession 193 kg de kif traité ainsi que la saisie de trois véhicules utilisés pour le transport de la drogue.

Une procédure judiciaire a été lancée contre les suspects, qui seront déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de Tiaret, pour possession de drogues à des fins de vente, transport et stockage par une bande criminel le organisée, l’exportation et l’importation illicites de kif traité, et contrebande dangereuse menaçant l’économie nationale et la santé publique, selon la même source.