Pas moins de 244 foyers de nombreuses localités, rattachées à la commune de Ouled Brahim (Saïda), ont bénéficié d’une opération d’alimentation en gaz propane depuis le début de l’année 2023, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La même source a indiqué que "56 réservoirs de gaz propane ont été installés au profit des foyers concernés" à travers cette collectivité locale.

Cette opération, qui a été supervisée par la société "Naftal", a nécessité un montant de plus de 56 millions DA, financé dans le cadre du plan communal de développement (PCD), a-t-on ajouté.

La capacité d’un seul réservoir rempli de propane est de 1.750 kg, permettant d’alimenter trois à quatre foyers pendant une période de plus de 3 mois, a-t-on expliqué, ajoutant que le réservoir est à nouveau rempli par un camion de transport de gaz propane appartenant à Naftal.

Pour rappel, 117 réservoirs de propane ont été installés, au cours de l’année écoulée au niveau de nombreuses localités et agglomérations rurales de la wilaya de Saïda, selon les services de la wilaya.