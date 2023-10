La station de traitement des lixiviats au Centre d’enfouissement technique (CET) qui se trouve à El-Biar dans la commune d’Oued Chaaba, wilaya de Batna, a été réceptionnée jeudi.

Le wali Mohamed Benmalek a mis l’accent à l’occasion sur l’importance de cet équipement bénéfique à l’environnement, relevant que l’eau extraite des lixiviats pourra être utilisée en irrigation agricole après son traitement.

De son côté, le directeur de la politique environnementale urbaine au ministère de l’Environnement, Karim Baba, a indiqué que cette station vient consolider les infrastructures environnementales à Batna et mettre en œuvre la nouvelle politique du ministère visant à soutenir tout ce qui touche à l’économie du recyclage.

Selon le même cadre, le traitement des lixiviats permet de valoriser les déchets du CET et de récupérer ces ressources qui peuvent constituer des matières secondaires pour produire d’autres matières et contribuer de la sorte à générer des emplois.

Il existe actuellement 38 stations de traitement des lixiviats à travers le pays et se sont des stations mobiles que l’on peut déplacer à travers la même wilaya conformément aux besoins, a ajouté le même directeur central.

Dotée d’un laboratoire des analyses, cette station qui dispose d’une capacité de 80 m3 a été soumise aux essais techniques et entrera en activité dans les prochains jours, a assuré la directrice de wilaya de l’environnement, Aïcha Baya Zerzi.

Le CET d’El-Biar reçoit quotidiennement 100 tonnes de déchets des communes de Batna et de Oued Chaâba, a rappelé la même responsable.