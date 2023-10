Plus de 70 % des requêtes de citoyens formulées dans les registres de doléances des administrations et entreprises publiques de la wilaya d’Aïn Témouchent ont été prises en charge, a-t-on appris jeudi du Directeur de la réglementation et affaires générales (DRAG ), Redouane Belbali.

Lors des travaux du Conseil exécutif de la wilaya, M. Belbali a précisé que les administrations et entreprises publiques de la wilaya ont enregistré 1.218 requêtes et plaintes, entre décembre 2022 et la mi-octobre en cours, dont 866 ont été traitées, soit 71,10 %.

Ces administrations et entreprises publiques enregistrent environ 14,37 % du total des requêtes formulées dans les registres de doléances et sont en cours de traitement, tandis que 9,3 % sont considérées comme hors de la juridiction de ces administrations, a indiqué le même responsable.

Pour le suivi périodique des requêtes enregistrées, une cellule a été créée au niveau de la wilaya, composée des services de la délégation locale du Médiateur de la République et de l’Inspection générale de la wilaya , qui mène des visites d’inspection pour veiller à la fourniture de registres de doléances au niveau de toutes les administrations et entreprises publiques, afin de traiter les requêtes enregistrées.

Le wali d'Aïn Temouchent, M’hamed Moumen, a souligné, lors de sa supervision des travaux du conseil exécutif de la wilaya, "la nécessité d'étudier et de prendre en charge les requêtes des citoyens formulées dans les registres des doléances, dans un délai maximum de 21 jours, avec l’engagement de répondre légalement à leurs auteurs avec des réponses claires et réelles comme l’exigent les textes légaux".

Le même responsable a appelé les directeurs de l'exécutif et de diverses entreprises publiques, ainsi que les présidents des Assemblées populaires communales (APC) à "accorder l'importance nécessaire à la prise en charge des préoccupations des citoyens exprimées dans les registres de doléances, à gagner la confiance du citoyen, à améliorer le service public et à rapprocher le citoyen de l’administration".

Il a également rappelé devant les présidents d’APC la nécessité d’organiser des rencontres périodiques avec les acteurs de la société civile et les associations locales, dans le cadre de l’activation des mécanismes de démocratie participative, et de relever les préoccupations de développement po ur leur prise en charge, selon les priorités, à travers les programmes de développement inscrits.