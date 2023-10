Le Front des forces socialistes (FFS) a dénoncé, vendredi, avec "fermeté" les crimes contre l'humanité commis en toute impunité par l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza. "L'agression barbare sioniste contre un peuple (palestinien) martyrisé, spolié, opprimé, chassé de sa terre et privé depuis des décennies de ses droits les plus élémentaires nous interpelle et nous révolte profondément.

En votre nom, je tiens à dénoncer avec fermeté ces crimes contre l'humanité commis en toute impunité, et sous le regard complice des occidentaux, contre des populations civiles", a déclaré le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche, dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil national du parti.

M. Aouchiche a souligné que "le mythe d'un Occident porteur des valeurs de libertés, de justice et de respect des droits de l'homme finit de se briser à Ghaza", précisant que "la question palestinienne est une question de décolonisation".

"Le combat du peuple palestinien pour ses droits nationaux est un combat aussi juste et légitime que celui du peuple algérien contre le colonialisme français", a-t-il dit, estimant que les peuples qui se lèvent aujourd'hui, partout dans le monde, comme un seul homme pour crier haut et fort "+stop aux massacres et aux génocides+ ne pardonneront pas à ceux qui se rendront coupables de complicité ou de soutien à l'entité sioniste".

Le premier responsable du FFS, a indiqué, à ce propos, que l'exceptionnelle mobilisation en Algérie, suite à l'appel commun des partis politiques, témoigne de l'"engagement des Algériennes et des Algériens en faveur des causes justes et des grands principes portées par notre guerre de libération nationale".

M. Aouchiche a salué, à l'occasion, la forte mobilisation du peuple Algérien, dans toutes ses composantes, à soutenir et défendre la juste cause palestinienne.