Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger (MAE) a demandé à l'ensemble de ses ambassades et missions diplomatiques à l'étranger d'annuler tous les préparatifs liés aux festivités commémoratives de l'anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre, en solidarité avec la Palestine, et ce, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique jeudi un communiqué du ministère.

"Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a demandé à l'ensemble des ambassades, missions, consulats généraux et consulats algériens à l'étranger d'annuler tous les préparatifs liés aux festivités commémoratives de l'anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre pour cette année, ainsi que toutes les cérémonies y relatives", lit-on dans le communiqué.

Cette décision du président de la République "traduit la solidarité du peuple et de l'Etat algériens avec nos frères palestiniens dans la bande de Ghaza assiégée, qui font face à une agression inique et à une avalanche de crimes et de massacres commis par l'occupant sioniste", conclut la même source.