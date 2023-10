L'agence de notation Moody's a relevé vendredi la perspective de la note du Royaume-Uni de "négative" à "stable" alors que le pays a amélioré l'état de ses finances publiques en empruntant moins que prévu.

Cette décision est principalement motivée par le retour de la "prévisibilité" de la politique monétaire de Londres, "après la volatilité accrue de l'année dernière autour du mini-budget", relève un communiqué de l'agence américaine. Il y a un an, le gouvernement britannique avait présenté un "mini-budget" controversé, avant d'en retirer presque toutes les mesures, dans un contexte économique difficile, marqué par l'inflation. La Première ministre Liz Truss avait démissionné après seulement six semaines à Downing Street. Moody's, qui a maintenu sa note sur la dette souveraine du Royaume-Uni à Aa3, dit avoir désormais confiance dans la capacité des institutions britanniques à "mettre en oeuvre une politique budgétaire efficace".

L'agence compte pour y arriver sur "l'engagement du gouvernement en faveur de l'assainissement budgétaire" et sur "le cadre institutionnel solide" du pays.

Pour les six premiers mois de l 'exercice fiscal britannique, qui commence en avril, le Royaume-Uni a emprunté 81,7 milliards de livres, nettement moins que les 101,5 milliards qui avaient été projetés par l'organisme public de prévision budgétaire OBR, selon des données publiées vendredi par l'Office national des statistiques (ONS).