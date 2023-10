Le prix de l'or a grimpé sur la semaine jusqu'à frôler la barre des 2.000 dollars l'once vendredi, un niveau pas atteint depuis mai, en raison de son rôle de valeur refuge face à la guerre entre Israël et le Hamas.

Depuis la veille des attaques du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, le cours du métal précieux a bondi de 9%, et il a pris 3% sur la semaine écoulée.

"La combinaison de l'incertitude géopolitique et économique" accroît "l'attrait de l'or", indique Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Le métal précieux, considéré comme moins volatil que d'autres actifs, fait fréquemment office de valeur refuge dans un environnement d'aversion au risque, au même titre que le franc suisse par exemple.

L'or est ainsi monté jusqu'à 1.997,22 dollars l'once vendredi, tout proche du seuil symbolique des 2.000 dollars, qu'il n'a pas atteint depuis mai, avant de se replier un peu.

La Réserve fédérale américaine (Fed) maintient en effet une politique de taux élevés face à l'inflation mais son président a récemment partagé des commentaires prudents qui jettent le doute sur un rehaussement d'ici la fin de l'année.

Vers 16H45 GM T (18H45 à Paris), l'once d'or s'échangeait pour 1.984,12 dollars, contre 1.932,82 dollars sept jours plus tôt en fin d'échanges.

Sur le marché des matières premières, il faut également relever que le prix du café a grimpé sur la semaine, poussé par les conséquences du phénomène climatique El Niño sur les pays producteurs, et la chute du niveau des stocks de café dans les bourses.

Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'arabica pour livraison en décembre valait 165,50 cents, contre 154,90 cents sept jours auparavant.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison en janvier valait 2.485 dollars vendredi contre 2.284 dollars une semaine plus tôt à la clôture.