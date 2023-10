Le dollar était stable vendredi, hésitant entre des commentaires de la Réserve fédérale incitant à la prudence sur une future hausse de taux et son statut de valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique, tandis que le bitcoin a dépassé brièvement la barre des 30.000 dollars.

Vers 15H00 GMT (17H00 à Paris), le billet vert était en léger retrait face à la monnaie unique, qui gagnait 0,08% à 1,0591 dollar, et face à la livre britannique, qui grignotait 0,05% à 1,2150 dollar. Des remarques prudentes du président de la banque centrale américaine (Fed) jeudi affectaient les gains du dollar, et vendredi après-midi "le marché semble avoir interprété ces commentaires comme un signal indiquant que la Fed avait terminé ses hausses" de taux d'ici la fin de l'année, estimait James Harte, analyste chez Tickmill. Le bitcoin affichait par ailleurs une hausse de 2,95% à 29.577 dollars après avoir brièvement dépassé la barre des 30.000 dollars vendredi, jusqu'à 30.223 dollars. De son côté, la livre hésitait également face à l'euro, affichant un léger repli de 0,03% à 87,17 pence.

Le rouble se reprend, avec l'aide du pétrole et du contrôle des capitaux

La monnaie russe, le rouble, poursuivait son rétablissement, vendredi, aidé par la hausse des cours du pétrole, mais aussi des mesures de contrôle des capitaux ainsi que la perspective d'une nouvelle hausse de taux de la banque centrale de Russie. Vers 19H15 GMT, la devise russe prenait 1,16% face au billet vert, à 95,70 roubles pour un dollar.

Après avoir touché, début octobre, son plus haut niveau depuis 19 mois, à 102,36 roubles pour un dollar, la monnaie a rebondi et gagné près de 7%, une variation considérable sur le marché des changes. "Le prix du pétrole a tellement augmenté que cela a un effet sur le rouble", a commenté Iikka Korhonen, responsable de la recherche au BOFIT, institut dépendant de la banque centrale de Finlande. Pour autant, Iikka Korhonen ne voit pas le rouble s'apprécier beaucoup plus qu'il ne l'a déjà fait depuis dix jours, "à moins que le baril de brut ne monte à 100 dollars".

"Les investisseurs étrangers ne veulent pas détenir d'actifs en roubles", explique-t-il, "et ceux qui ont encore en Russie cherchent à en sortir". Le contrôle des capitaux dissuade même, selon lui, des partenaires comme l'Inde ou la Chine d'investir en Russie.

Cours de vendredi Cours de jeudi

15H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0591 1,0582

EUR/JPY 158,74 158,51

EUR/CHF 0,9439 0,9432

EUR/GBP 0,8717 0,8714

USD/JPY 149,88 149,93

USD/CHF 0,8912 0,8989

GBP/USD 1,2150 1,2140