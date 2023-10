La participation algérienne au salon "North Star" by GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) à Dubaï (Emirats arabes unis), dont les travaux ont été clôturés mercredi, a été couronnée de résultats prometteurs, eu égard aux nombreuses conventions conclues par les start-up et les rencontres fructueuses avec les investisseurs, outre la promotion des potentialités nationales en matière d'innovation.

Ce Salon international, qui constitue un grand évènement mondial dans le domaine de la technologie, a été l'occasion pour les start-up algériennes de participer aux côtés de l’accélérateur "Algeria Venture", pour faire leur preuve en matière d'innovation, en proposant des solutions pouvant contribuer à la prise en charge des préoccupations des différents secteurs économiques.

Dans ce cadre, le Directeur général de l’accélérateur "Algeria Venture", Sid Ali Zerrouki a affirmé que la participation algérienne dans cet évènement international, qui s'est ouvert dimanche passé, était "un succès sur tous les plans" au vu des énergies considérables des start-up qui ont été m ises en exergue, en tant qu'"ambassadeurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Algérie". "Les résultats positifs de la participation algérienne traduisent les efforts consentis par l'Etat algérien en vue du développement et du renforcement des capacités des start-up, mais aussi de les faire connaitre à l'échelle internationale" a-t-il soutenu. M. Zerrouki a indiqué qu'une start-up algérienne a remporté la 1e place au concours intitulé: "Défi arabe pour l'internet des objets et l'intelligence artificielle", organisé en marge du Salon international du multimédia et des technologies "Gitex Global" et que quatre start-up algériennes sont arrivées à l'étape demi-finale de la compétition "Supernova Competition" sur 20 start-up choisies parmi 1.800 start-up au niveau mondial, estimant que ces réalisations "honorent l'Algérie".

Aussi, plusieurs fonds d'investissement on affiché, lors de cette manifestation, leur volonté et leur intérêt à activer en Algérie dans le domaine des start-up, selon le même responsable qui a également fait état de l'établissement par plusieurs start-up participantes, de relations avec des compagnies internationales, en vue d'échanger les expertises et développer les solutions en Algérie.

Plusieurs start-up ont conclu des accords avec leurs homologues et avec des in vestisseurs, aux fins de coopération et de partenariat, ajoute M. Zerrouki pour qui, le salon a été l'occasion de faire connaitre aux étrangers le nouvelle loi sur l'investissement et les mesures incitatives décidées par l'Etat. Par ailleurs, le stand algérien a saisi cette opportunité, en vue de faire la promotion de la 2e édition de la Conférence africaine des startups qu'abritera l'Algérie, en décembre prochain.

Algeria Venture signe une convention avec un accélérateur mondial

La dernière journée de la manifestation a vu la signature d'une convention de coopération entre l’accélérateur public "Algeria Venture" et "CMC Ventures", une plateforme indienne mondiale. Cette convention offre la possibilité d'établir le contact entre les start-up algériennes et les bailleurs de fonds internationaux ainsi que les fonds des risques.

Elle constitue également une précieuse opportunité de formation et d'assistance technique. Pour sa part, le président du Conseil scientifique de l'accélérateur public, Younes Guerar a mis en avant l'importance de la participation algérienne à cet évènement qui a connu la présence de 1.800 start-up représentant plus de 100 pays. Le Salon a permis aux start-up de se rapprocher des compagnies mondiales leaders dans ce domaine et de profiter de leur expérience . Le pavillon algérien a vu une forte affluence de visiteurs des quatre coins du monde. Ces derniers ont eu une idée approfondie sur le potentiel des start-up algériennes et leurs capacités numériques en matière de mise au point de nouvelles solutions dans les divers domaines d'activité.

APS