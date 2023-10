Le bâtiment intelligent, qui consiste en l'intégration de solutions de gestion énergétique dans l'habitat et les bâtiments d'entreprise pour atteindre une meilleure performance énergétique, connaît un essor remarquable en Algérie, ont assuré jeudi à Alger des participants à une Journée d'étude sur la construction innovante.

"Il y a de très bonnes références en matière de bâtiments intelligents en Algérie", a souligné le directeur général de Schneider Algérie, Anouar Chara, lors de la 1ère édition de l'"Innovation day en Algérie", organisée par son entreprise en présence de professionnels et d'experts de différents secteurs.

Les équipements et softwares du bâtiment intelligent sont aujourd'hui installés dans plusieurs constructions du pays, et sont de plus en plus adopté, a relevé M.

Chara, citant dans ce cadre des hôpitaux, des stades, des usines, des stations de dessalement de l'eau de mer, des réseaux de transport ferroviaire et des aéroports.

Il a fait savoir que le stade "Nelson Mandela", situé à Baraki dans la banlieue de la capitale, et inauguré janvier dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est équipé de solutions numériques les plus récentes, "dépassant même les standards des stades dans certains pays européens, en matière de digitalisation".

Selon lui, ce stade compte environ 300 équipements connectés, permettant à l'exploitant au niveau de la salle de contrôle d'avoir une visibilité assez vaste en temps réel. M. Chara a également cité Djamâa el Djazair, les tunnels de l'autoroute Est-Ouest, et d'autres infrastructures qui sont dotées de solutions avancées en matière de digitalisation et de durabilité.

Selon les explications données lors de cette rencontre, le bâtiment intelligent représente l'intégration de solutions innovantes notamment les nouvelles techniques de production d'énergie, les systèmes de chauffage et de climatisation plus vertueux, le développement des performances des systèmes de ventilation, le choix plus réfléchi sur la localisation du bâtiment en termes de terrain d'implantation et d'orientation.