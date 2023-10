Le nombre de décès dus à la dengue au Bangladesh a dépassé les 1.100 depuis le début de l'année, selon la Direction générale des services de santé du pays.

Au cours des dernières 24 heures, 13 personnes sont décédées, portant le nombre total des victimes à 1.109 morts.

La barre des 1.000 morts a été atteinte le 1er octobre, soit plus de 100 personnes sont décédées en une semaine et demie.

Au cours de la première décade d'octobre, plus de 25.000 nouveaux cas de la maladie ont été détectés dans le pays.

Le mois de septembre a été un mois record en termes d'intensité de l'incidence, avec près de 80.000 personnes infectées enregistrées.

Le nombre total de cas de fièvre détectés depuis janvier s’est élevé à près de 229.000.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé en septembre que l'épidémie de dengue au Bangladesh était la plus grave jamais enregistrée dans l’histoire.

La dengue prévaut dans les pays avec un climat tropical et subtropical.

Le virus est transmis par des moustiques femelles.

L’Organisation mondiale de la santé note qu’au cours des dernières années, la dengue est devenue une infection qui se propage rapide ment dans toutes les régions de l’OMS.

Le nombre d’infections est estimé à entre 100 et 400 millions de cas par an.

Selon des informations de l’OMS, plus de 80% des cas évoluent généralement facilement ou sont asymptomatiques.

Toutefois, le virus risque de provoquer une maladie aiguë respiratoire pouvant entraîner des complications potentiellement mortelles.