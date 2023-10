L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mardi, que les services de santé de la bande de Ghaza ont été soumis à 41 attaques de l'armée sioniste depuis le 7 octobre.

Le porte-parole de l'organisation, Tariq Yasarevic, a déclaré que la situation sanitaire à Ghaza est préoccupante, ajoutant : "Les services de santé ont été soumis à 41 attaques de l'armée sioniste depuis le 7 octobre.".

Yasarevic a souligné que les stocks de médicaments qui se trouvaient dans l'enclave avant le début de l'agression étaient épuisés et que les réserves de carburant étaient sur le point de s'épuiser.

Il a souligné le problème de l'incapacité de l'organisation onusienne à fournir de l'aide à Ghaza, notant la présence de 80 tonnes de fournitures médicales et de médicaments contre les maladies chroniques au terminal de Rafah.

Le responsable de l'OMS a souligné que l'organisation travaillait à différents niveaux pour fournir de l'aide à la ville assiégée.

Pour le onzième jour, l'armée sioniste continue de cibler la bande de Ghaza avec d'intenses frappes aériennes qui ont détru it des quartiers entiers et fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils palestiniens.

Mardi, l'UNRWA (organisme chargé d'aider les réfugiés palestinien) a mis en garde, dans un communiqué, contre le danger de l'interruption de l'approvisionnement en eau potable pour les civils, ainsi que contre le risque élevé de sécheresse et de maladies infectieuses dus à l'effondrement des services d'assainissement.

Juliette Touma, directrice des médias de l’UNRWA, a déclaré : "Aucune marchandise n’est entrée dans la ville densément peuplée depuis le 7 octobre.

Pas de carburant, pas de nourriture, pas d’eau et aucune autre sorte d’aide".