Au total 66 nouveaux étudiants, ont été inscrits à l’annexe de la faculté de médecine, ouverte cette année, pour la première fois, à l’université Ahmed Draya d’Adrar, a-t-on appris mardi des responsables de l’annexe.

Faisant partie d’une quinzaine de structures similaires ouvertes à l'échelle nationale au titre de l’actuelle année universitaire, cette structure, rattachée initialement à la faculté "Benaouda Benzerdjab" de Tlemcen, devra assurer la formation des inscrits sous un encadrement polyvalent des facultés d’Adrar, des praticiens spécialistes exerçant à l’hôpital d’Adrar, en sus d’une commission de missionnaires de l’université de Tlemcen, a indiqué la directrice de l’annexe, la Pr. Khawla Hadef.

Cette structure s’est vue accorder tous les moyens matériels nécessaires, dont les équipements biomédicaux mobilisés par les autres laboratoires des facultés des sciences de la vie, chimie, physique et microbiologie relevant de l’université.

Selon la même responsable, les inscrits devront suivre trois ans de formation au niveau de l’annexe d’Adrar avant d’être orientés en leur 4eme année à la faculté-mè re de Tlemcen en attendant l’achèvement des dispositions portant promotion de cette structure en faculté de médecine à part entière à l’université d’Adrar.

Les responsables de l’annexe fondent de larges espoirs sur l’ouverture de l’hôpital de 240 lits d’Adrar, réceptionné et équipé à la satisfaction des nouveaux inscrits en médecine.

La présidente de la commission de la santé à l’assemblée populaire de la wilaya, Zineb Dehadj, a, lors des travaux de l’APW, appelé à hâter l’ouverture de cet hôpital dans le but de renforcer les prestations médicales, la prise en charge des malades et l’accompagnement de la formation des inscrits de l’annexe de médecine d’Adrar.