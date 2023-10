Deux projets portant sur la réalisation de deux (2) nouveaux hôpitaux dans les communes de Skikda et de Collo, dans la wilaya de Skikda, ont été inscrits, a indiqué, mardi, le directeur de la santé et de la population, Larbi Zerrouki.

Ce responsable a précisé, dans une déclaration à l’APS, que le choix du terrain où sera implanté l’hôpital de Skikda, de 240 lits, a déjà été effectué, tandis que l’assiette devant accueillir celui de Collo (120 lits) est dans la phase du "choix de terrain".

Ces deux projets, qualifiés "d’importants", ont nécessité un investissement public de 460 millions de dinars, selon le même responsable qui a souligné que ces deux structures permettront une "amélioration notable" du service public de santé et contribueront à la création de nombreux emplois.

Le DSP a également fait savoir que le wali de Skikda, Mme Houria Meddahi, a instruit toutes les parties responsables de la réalisation des deux hôpitaux à l’effet de hâter l’entame de leur réalisation.