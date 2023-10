Une vaste campagne de volontariat pour le nettoyage des structures de santé, a été lancée, mardi, dans la wilaya de Constantine, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale d’hygiène hospitalière (le 17 octobre de chaque année), a-t-on appris du directeur de la Santé et de la population (DSP), Youcef Benaziz.

L’opération porte sur l’assainissement de l’environnement interne et externe de l’ensemble des structures de santé à travers la collecte des déchets ordinaires et la stérilisation et l’entretien des unités médicales et blocs opératoires entre autres, a indiqué à l’APS, le même responsable.

L’objectif de la démarche est de "donner un visage avenant", notamment aux établissements d’envergure, à l’instar du centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr.Ben Badis, a-t-il précisé.

Organisée en collaboration avec les associations activant dans ce domaine, l’initiative a ciblé diverses infrastructures dont les établissements de santé de proximité, les établissements publics hospitaliers (EPH) et les établissements hospitaliers spécialisés (EHS), a ajouté l a même source.

Elle vise, a également affirmé M.

Benaziz, à améliorer les conditions d’hospitalisation des malades issus de plusieurs wilayas de l’Est du pays, tout en contribuant à réduire le taux d’infections et se protéger d’éventuels épidémies.

Des actions de vulgarisation et de sensibilisation liées à cette initiative ciblent également les unités de dépistage et de suivi (UDS) et les polycliniques, dans le but d’inculquer une culture de citoyenneté, a-t-on noté.

Des journées d’information en faveur des personnels de la santé, figurent également au programme de cette campagne qui se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine.