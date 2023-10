Les participants à une rencontre régionale ouest sur "la prévention des cancers professionnels", organisée mardi à Sidi Bel Abbes sous le slogan "identifier les cancers professionnels, un pas vers la prévention", ont mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les actions de prévention pour préserver la santé et la sécurité du personnel dans l’environnement professionnel.

Dans ce contexte, le Directeur central de la prévention au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales des salariés (CNAS) à Alger, Djamel Matari, a insisté sur la nécessité de "mettre l’accent et déterminer les raisons menant aux maladies professionnelles", dont les maladies cancéreuses et la prévention, l’échange d’expériences dans ce domaine, outre la sensibilisation sur l’importance des actions préventives dans la préservation de la santé et la sécurité du personnel".

Le Directeur de wilaya de la CNAS de Sidi Bel Abbes, Benchiha Bouanani, a insisté pour sa part sur "l’importance d’informer, sensibiliser et inciter les employeurs à la prévention des risques professionnels et débatt re du phénomène de réticence concernant la déclaration des maladies professionnelles".

Les intervenants, notamment des médecins, des universitaires et cadres du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, des spécialistes dans la sécurité et la médecine du travail, ont débattu de différents axes, dont "les cancers professionnels, réalité et perspectives", "étapes de déclaration des maladies professionnelles", "produits cancéreux sur les lieux de travail reconnus selon le plan national du cancer", "les mesures et conditions de travail qui peuvent développer des cancers professionnels", "le rôle de la CNAS dans le système de prévention des risques professionnels".

Les intervenants ont, par ailleurs, salué les efforts de l’Etat, qui veille à la promotion de la politique nationale de prévention des risques professionnels, à travers plusieurs textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la prévention sanitaire, la sécurité et médecine du travail, outre l’engagement de la CNAS à la concrétisation de la politique nationale de la prévention des risques professionnels, à travers de multiples interventions sur le terrain, en vue de préserver la santé du personnel et en leur faisant connaître les dispositions de prévention individuelles et collectives, afin de garantir une vie professionnelle saine et instaurer une culture de prévention des risques professionnels.

Cette rencontre, placée sous le patronage du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, sous la supervision du wali de Sidi Bel Abbes, initiée par la CNAS, en partenariat avec l’Association algérienne de la médecine du travail, a enregistré la présentation de statistiques sur différentes activités de la CNAS, cette année, en présence des parties prenantes dans le domaine de la prévention et de la santé en milieu professionnel, des responsables d’entreprises, syndicats de travailleurs et des représentants de la société civile.