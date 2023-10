Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a installé mardi à Alger, le Comité chargé d’élaborer une loi-cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires.

La cérémonie d'installation a eu lieu, à l'occasion de la 2ème journée nationale de l’hygiène hospitalière dans les établissements de santé, publics et privés, avec pour slogan "Une hygiène hospitalière de qualité: clé du soin sécurisé".

Dans son allocution, le ministre de la Santé a mis l’accent sur l'importance de l’"implication" de tous les secteurs concernés pour réduire les infections et protéger les patients et les professionnels de la santé, soulignant que ladite loi, permettra de "définir le rôle et les responsabilités" de chaque secteur.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a fait savoir que le Comité en question dispose jusqu’au mois de février pour préparer la première mouture de la loi-cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires.

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé, bureau Algérie, Hamadou Nouhou, a fé licité, pour sa part, l’Algérie pour "ses investissements dans l’hygiène hospitalière ainsi que l’expérience accumulée dans ce domaine".

Il a précisé que l'"OMS continuera à accompagner l'Algérie dans son processus de mise en œuvre de la stratégie et des programmes visant à réduire les infections associées aux soins", et à "faciliter le partage de son expérience avec les pays de la sous-région".

M. Nouhou a estimé que cette journée permet de faire participer notamment, les responsables du secteur de la santé, les personnels de santé et les associations de malades pour "assurer un soin de qualité à tous les patients" et de rappeler les mesures urgentes à prendre par tous les partenaires, pour promouvoir et mettre en œuvre les engagements pris par les Etats membres d’ici 2030.

A noter qu’une minute de silence a été observé par les participants à cette journée, à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961.