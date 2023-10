Les corps d'au moins 52 personnes ont été retrouvés dans le fleuve Congo en RDC, après le chavirage de leur bateau à la fin de la semaine dernière, a déclaré un ministre provincial, avertissant que le bilan pourrait encore s'alourdir et que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues.

Le bateau transportait plus de 300 personnes lorsqu'il s'est renversé près de la ville de Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, dans la nuit de vendredi.

Un précédent bilan faisait état de 47 morts.

Didier Mbula, ministre provincial de la Santé de la province de l'Equateur, a déclaré que le nombre de morts avait augmenté depuis.

"Nous avons enregistré 52 corps sans vie qui ont été évacués.

Les équipes de recherche sont toujours sur le terrain et travaillent.

Ce bilan est encore provisoire et il pourrait encore s'alourdir", a-t-il déclaré.