Plus d’un milliard de personnes n’ont pas de quoi satisfaire leurs besoins élémentaires en matière d’alimentation, d’eau, de soins de santé ou d’éducation, une situation exacerbée par les conflits, la crise climatique, la discrimination et l’exclusion, déplore le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres.

Dans un message marquant la Journée internationale des Nations unies pour l'élimination de la pauvreté, M. Guterres ajoute que des milliards d’autres n’ont pas accès à des installations sanitaires ni à l’énergie, à l’emploi, au logement ou aux filets de sécurité sociale, relevant que près de 700 millions de personnes s’en sortent à peine et vivent avec moins de 2,15 dollars par jour.

Dans le même temps, les conflits, la crise climatique, la discrimination et l’exclusion - en particulier subies par les femmes et les filles - aggravent la détresse.

Pour le chef de l'ONU, "cette situation est accentuée par un système financier mondial obsolète, dysfonctionnel et injuste qui empêche les pays en développement d’investir dans la réduction de la pauvre té et la réalisation des objectifs de développement durable".

"Si les tendances actuelles se maintiennent, près de 500 millions de personnes vivront encore dans l’extrême pauvreté en 2030", a-t-il averti dans son message à l'occasion de cette Journée, célébrée le 17 octobre de chaque année.

Lors du Sommet sur les objectifs de développement durable tenu en septembre, les dirigeants du monde entier ont reconnu qu’il était nécessaire de réformer l’architecture financière internationale, s'engageant à mettre en place un plan audacieux pour sauver les ODD, accélérer les efforts visant à éliminer la pauvreté partout dans le monde.

Il s’agit notamment de soutenir la mise en place d’un plan de relance des ODD qui mobiliserait au moins 500 milliards de dollars par an pour financer les investissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Les dirigeants sont également convenus d’une action ciblée visant à réduire la pauvreté et les souffrances de toutes les personnes, qu’il s’agisse de transformer les systèmes alimentaires et éducatifs ou de créer des emplois décents et d’étendre la protection sociale.

Cette journée est célébrée cette année, sous le thème "Travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action", qui s'appuie sur des témoignages de première main montrant qu e les personnes piégées dans l'extrême pauvreté travaillent souvent de longues heures épuisantes dans des conditions dangereuses et non réglementées, mais ne parviennent toujours pas à gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.