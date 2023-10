Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Sétif, ont démantelé, dans la commune de Mezloug (12 km au sud de Sétif), un réseau criminel composé de 5 individus s’adonnant au trafic de drogues et de substances psychotropes, a-t-on appris, mardi, auprès de ce corps constitué.

L’opération menée par les policiers de la BRI a permis de saisir 4.035 comprimés psychotropes et 1,6 gramme de cocaïne, a-t-on fait savoir de même source, soulignant que 5 individus âgés de 24 à 40 ans ont été interpellés au cours de l’opération qui a également permis de mettre la main sur 4,8 grammes de diverses produits stupéfiants, d’une quantité de kif traité, d’une arme blanche prohibée et d’un pistolet à impulsion électrique.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts des services de sécurité visant à lutter contre la criminalité liée à la promotion des stupéfiants et des substances psychotropes, a-t-on précisé.

Selon la même source, les policiers sont intervenus à la suite de l’exploitation d’informations selon lesquelles un réseau criminel activait dans l e trafic de drogues dans la commune de Mezloug où un premier suspect âgé de 36 ans a été arrêté.

A l’issue de la procédure d’enquête, les suspects ont été déférés devant la juridiction territorialement compétente pour "constitution d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le transport, la détention et la promotion de substances psychotropes, dont des drogues dures" et "possession d’armes blanches prohibées".