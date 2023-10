Les Bourses ont patiné, mardi, prises entre des indicateurs américains à la vigueur surprenante et un nouveau coup de chaud des taux obligataires, qui fait craindre une asphyxie de l'économie. La Bourse de Paris a grappillé 0,11%, Francfort a pris 0,09%, Milan a cédé 0,09%.

Londres a de son côté gagné 0,58%, soutenue par ses valeurs pétrolières et AstraZeneca. A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,04%, l'indice Nasdaq a perdu 0,25% et l'indice élargi S&P 500 a fini près de l'équilibre (-0,01%).

"Le marché a été soumis à des forces contraires aujourd'hui", a commenté Angelo Kourkafas, d'Edward Jones. L'euro progressait légèrement face au dollar (+0,16%), à 1,0577 dollar pour un euro.

La Bourse de Tokyo part en baisse, intercalée entre des indicateurs américains et chinois

La Bourse de Tokyo commençait mercredi en petite baisse, digérant notamment des ventes au détail meilleures que prévu aux Etats-Unis, une nouvelle paradoxalement inquiétante pour les marchés d'actions car susceptible d'inciter la banque centrale américaine à accentuer son resserrement monétaire.

Les investisseurs en Asie étaient aussi prudents juste avant la publication d'une série d'indicateurs macroéconomiques en Chine, dont le PIB du pays au troisième trimestre qui devrait avoir sensiblement ralenti.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,39% à 31.915,56 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,28% à 2.285,76 points. Les ventes au détail en septembre aux Etats-Unis ont progressé davantage que prévu (+0,7% sur un mois) et les chiffres de juillet et d'août ont été révisés en hausse.

La production industrielle américaine du mois dernier a aussi dépassé les attentes. Wall Street avait déjà hésité mardi entre voir le verre à moitié plein ou à moitié vide après ces indicateurs attestant la robustesse de l'économie américaine, mais risquant aussi d'irriter la Ré serve fédérale américaine (Fed) qui aimerait voir l'appétit des consommateurs se calmer davantage, et l'inflation avec. Les rendements obligataires américains se sont par conséquent tendus mardi.

Les prix du pétrole étaient en forte hausse mercredi matin en Asie. Vers 00H45 GMT le baril de WTI américain gagnait 2,03% à 88,42 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,8% à 91,52 dollars. Sur le marché des changes, le cours dollar/yen était stable vers 01H00 GMT, à 149,77 yens pour un dollar (-0,03%). L'euro descendait quant à lui à 158,22 yens (-0,15%), et s'échangeait pour 1,0564 dollar (-0,12%).