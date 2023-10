La livre sterling pâtissait mardi d'indicateurs décrivant un marché du travail moins tendu, qui pourraient persuader la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur tandis que le dollar canadien fléchissait dans la foulée d'un léger repli de l'inflation.

Vers 19H30 GMT, la devise britannique se repliait de 0,43% face à l'euro, à 86,80 pence, et de 0,25% face au billet vert, à 1,2187 dollar. "Le marché du travail est un facteur clé pour la politique monétaire britannique. Et si l'inflation reste tenace, le marché du travail en revanche se détend et cela arrive au Royaume-Uni plus rapidement que dans les autres marchés", a expliqué Aroop Chatterjee, directeur pour la macro-stratégie du marché des changes à Wells Fargo. A 19H30 GMT, le billet vert perdait 0,18% face à l'euro à 1,0579 dollar.

Cours de mardi Cours de lundi

19H30 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0579 1,0560

EUR/JPY 158,41 157,89

EUR/CHF 0,9518 0,9504

EUR/GBP 0,8680 0,8643

USD/JPY 149,74 149,51

USD/CHF 0,8998 0,9000

GBP/USD 1,2187 1,2217