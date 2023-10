Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a dressé, mardi à Alger, le bilan des réalisations enregistrées cette année dans le domaine économique, notamment en ce qui concerne l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et des secteurs des hydrocarbures, de l'industrie, de l'agriculture et des finances, ce qui a permis de renforcer les capacités de résilience de l'économie nationale dans un contexte international fragile et incertain.

Lors de la présentation de la Déclaration de politique générale de gouvernement au Conseil de la nation en plénière présidée par le présidentdu Conseil, Salah Goudjil, en présence de membres du Gouvernement, le Premier ministre a précisé que "l'Algérie a su faire preuve de résilience en maintenant une croissance économique appréciable qui s'élèvera à 5,3% à la fin de l'année en cours".

Rappelant que la mise en œuvre du plan de politique générale du Gouvernement qui couvre la période entre septembre 2022 jusqu'à fin août 2023 avec les prévisions de clôture de l'année en cours, vient dans un contexte international particulier, le Premier ministre a indiqué que la croissance du PIB hors hydrocarbures de l'Algérie a atteint 4,9 % en 2023, ajoutant que le taux d'inflation au cours des sept premiers mois de l'année en cours a atteint 9,5 %.

Le niveau des exportations de biens devrait connaitre un recul pour s'établir à 52,8 milliards de dollars à fin 2023. Les importations devraient augmenter à 41,5 milliards de dollars à fin 2023, a relevé le Premier ministre qui a souligné que la balance commerciale demeurera positive avec un excèdent de 11,3 milliard de dollars.

Concernant la situation des finances publiques, le Premier ministre a indiqué que les recettes ont augmenté de 25 % entre 2022 et 2023 pour atteindre 8.900 milliards DA et les dépenses de 52 %, atteignant ainsi un total de 14.700 milliards DA, ce qui a permis, non seulement, la préservation du pouvoir d'achat du citoyen et des conditions d'une relance économique durable en boostant la dynamique du développement, mais aussi le dégel de plus de 780 projets d'une valeur globale de 1.273 milliards DA, outre les projets lancés dernièrement.

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a souligné que les réserves de change ont continué d'augmenter en passant à près de 85 milliards de dollars à fin 2023 en prenant en compte la réserve d'or. En ce qui concerne le volet lié au développement stratégique du secteur de l'Energie, il a affirmé que l'Algérie a réalisé 10 découvertes de gisements matures entre janvier et fin septembre dernier, lesquels viennent s'ajouter aux 16 découvertes réalisées en 2022, dont 12 puits d'exploration sur les bassins matures et 05 autres sur les bassins émergents et frontaliers, soit respectivement 28 % et 18 % du programme annuel.

Le Premier ministre a également fait savoir que la valeur d'exportation des hydrocarbures s'est établie, à fin septembre dernier, à près de 38 milliards USD (un prix moyen de 82 USD/baril), soit une augmentation de 69 % par rapport aux réalisations de 2021.

Quant au domaine industriel, le Premier ministre a évoqué l'amélioration de l'attractivité du climat des affaires en Algérie, ainsi que l'activité de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) qui a connu l'enregistrement de 3.734 projets jusqu'au 30 septembre dernier, moyennant un montant d'investissement global déclaré estimé à 1.951 milliards de dinars, des projets qui devront générer plus de 94.000 postes d'emploi, une fois mis en exploitation.

Le nombre de projets inscrits auprès du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers s'élève à 103 projets, dont 29 investissements étrangers directs, 50 projets en partenariat avec des investisseurs algériens et 24 grands projets d'investissement appartenant à des investisseurs locaux.

Concernant la filière des industries mécaniques, notamment l'industrie automobile, M. Benabderrahmane a indiqué que le Gouvernement avait mis en place un cadre juridique et réglementaire "complémentaire" à même de la développer, étant donné que cette filière est "l'un des leviers de l'économie nationale et l'un des leviers de remplacement des importations avec des véhicules produits localement avec un grand taux d'intégration".

Au regard du lien des activités en amont et en aval des industries mécaniques avec plusieurs autres filières industrielles, "la situation du climat propice au développement de cette filière devra avoir l'impact positif sur plusieurs d'entre elles, à l'instar des industries chimiques, des industries sidérurgiques et des industries électriques, d'autant qu'elles sont toutes des filières qui comprennent un socle d'industries fortes", dira le Premier ministre.

Le secteur agricole a connu, poursuit le Premier ministre, des résultats positifs dans plusieurs filières durant la saison dernière, ce qui reflète l'importance que l'Etat accorde à ce secteur, eu égard à son rôle important dans la rel ance de l'économie nationale et la réalisation de la sécurité alimentaire. Selon lui, le secteur connaît "un progrès remarquable", en ce sens que les structures de production ainsi que le plan de développement 2025/2030 et 2035 permettront d'enregistrer "des indicateurs positifs à tous les niveaux, malgré la complexité de la saison agricole 2022-2023".

Plus explicite, il a indiqué que la production céréalière avait atteint 30 millions de quintaux au cours de cette saison, soulignant qu'une moyenne de production comprise entre 50 et 60 quintaux par hectare a été réalisée dans les wilayas du sud, avec un pic de 85 quintaux par hectare. S'agissant des légumes, la production a connu une hausse de 3 à 5 %, pour un total de 156 millions de quintaux, pour les principales productions, notamment l'oignon et la pomme de terre, "ce qui permet de couvrir l'ensemble des besoins du marché en légumes et fruits".

La production dans la filière des viandes blanches s'est établie à 5,4 millions de quintaux, et dans la filière des viandes rouges, à 4,8 millions de quintaux, en plus d'une production de 5,63 milliards d'œufs et 3,25 milliards de litres de lait frais. Le Premier ministre a évoqué, dans un autre contexte, les réalisations accomplies dans le secteur des Finances, notamment l'ouverture de succursale s de banques algériennes à l'étranger, ainsi que les réalisations menées sur le terrain dans le domaine de la numérisation.