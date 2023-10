L'Algérie a condamné mardi, dans les termes les plus forts, la frappe délibérée perpétrée sur un hôpital dans la bande de Ghaza, par les forces d'occupation sionistes, faisant des centaines de martyrs et plusieurs blessés, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"L'Algérie condamne, dans les termes les plus forts, la frappe délibérée sur un hôpital dans la bande de Ghaza, par les forces d'occupation, faisant des centaines de victimes et plusieurs blessés parmi les enfants du peuple palestinien frère", précise le communiqué.

L'Algérie "appelle la communauté internationale, les organisations humanitaires et la conscience mondiale à intervenir immédiatement pour faire cesser ces actes barbares qui violent, de manière éhontée, le droit humanitaire international et les valeurs humaines les plus élémentaires", conclut le communiqué.