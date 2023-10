L'équipe algérienne de football et son homologue égyptienne se sont neutralisées sur le score 1-1 , mi-temps (0-0) en match amical disputé lundi soir au stade Hazaa-Bin-Zayed d'Al-Aïn (Emirats arabes Unis).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Hamdi Fethi (61') pour l'Egypte et Islam Slimani (90'+3) pour l'Algérie.

Jeudi dernier, la sélection algérienne avait atomisé son homologue cap-verdienne 5-1 (mi-temps : 3-0), en match amical disputé au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.

Les "Pharaons" s'étaient imposés de leurs côtés jeudi, en amical face à la Zambie (1-0) à Abu Dhabi, grâce à un but signé Hamdi Fathi dans le temps additionnel (90e+4) Ces deux rencontres entrent dans le cadre des préparatifs en vue des deux premières journées des qualifications de la Coupe du monde 2026, prévues novembre prochain, et la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février).



Slimani sauve les Verts

Les Egyptiens, pourtant réduits à dix, avaient ouvert le score par Hamdi Fathi, d'une tête à bout portant à la 61e, après un coup franc magistralement botté du côté droit, et c'est également d'une tête rageuse dans le carré des six mètres que le fraichement incorporé Islam Slimani a arraché l'égalisation à la 90e+3.

Pourtant, les Verts étaient bien rentrés dans ce match, en prenant l'initiative du jeu à leur compte pratiquement dès le coup d'envoi.

Mais paradoxalement, les occasions les plus franches étaient à l'actif des Egyptiens.

La première d'entre elles était signée Mahmoud Hassan, d'un tir surpuissant à la 17e minute de jeu, et que le gardien algérien a détourné in extremis, alors que la ballon semblait prendre la direction de la lucarne.

Trois minutes plus tard, suite à une belle action collective des pharaons, le fer de lance de Liverpool Mohamed Salah hérite d'une belle passe en retrait à l'entrée des dix-huit mètres et sans se poser de questions, il décoche un maître-tir du gauche, qui heurte la barre transversale.

A la 27e, l'Egypte est réduite à dix, suite à l'expulsion du latéral gauche Mohamed Hani, pour jeux dangereux envers le défenseur algérien Ahmed Touba.

Quoique, cette infériorité numérique n'a affecté en rien le jeu des Pharaons, restés extrêmement dangereux sur le plan offensif, particulièrement en contre-attaque.

Ils ont d'ailleurs failli ouvrir la marque sur l'une d'entre elles (45e+1), lorsque Mustapha Mohamed avait réussi à tromper le portier Anthony Mandréa d'un tir bien placé, heureusement Ramy Bensebaïni avait réussi à rattraper le coup, en sauvant sur sa ligne, d'un tacle-glissé.

C'était la dernière occasion qui méritait d'être signalée en première mi-temps, qui s'était donc achevée sur un score vierge (0-0).

Après la pause, Les Verts sont revenus avec de meilleures intentions, et surtout, en se montrant plus incisifs devant.

Ils ont d'ailleurs réussi à inscrire un but dès la 53e minute, d'une belle tête croisée au deuxième poteau, mais il a été refusé, car son auteur, Farès Chaïbi était signalé en position de hors jeu. Les Algériens étaient plus volontaires et plus dominateurs, grâce notamment à leur supériorité numér ique, mais comme en première mi-temps, l'efficacité et le réalisme étaient du côté des Egyptiens.

Cela s'est d'ailleurs confirmé à l'heure de jeu, avec ce but de Hamdi Fathi, qui avait trompé Anthony Mandréa d'une tête à bout portant, après un coup franc indirect, parfaitement exécuté du côté droit (1-0).

Un but contre le cours du jeu, qui a obligé le sélectionneur algérien Djamel Belmadi à opérer plusieurs changements, avec l'espoir de renverser la vapeur.

Malheureusement pour lui, les gros efforts consentis ont tout juste suffi à arracher l'égalisation, par Islam Slimani, d'une tête à bout portant à la 90e+3.

Les sélections algérienne et égyptienne ont disputé ce match amical dans le cadre de leur préparation en prévision des deux premières journées des qualifications à la Coupe du monde 2026, prévues en novembre et la prochaines CAN en Côté d'Ivoire (13 janvier -11 février 2024).