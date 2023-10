Le harcèlement est un problème mondial grave, exacerbé par l’utilisation des nouvelles technologies et de l’environnement numérique.

Dans ces conditions, plus de 130 millions d’élèves, dont un sur trois entre 13 et 15 ans, en sont victimes. "La cyber-intimidation comprend les insultes et bagarres en ligne avec quelqu’un, le harcèlement, l’exclusion et le cyber-harcèlement", a déclaré mercredi lors d’un panel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Philip Jaffé, membre du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

Les moyens par lesquels la cyber-intimidation peut se produire sont tout aussi divers, selon l’expert. Cela peut passer par une messagerie instantanée, les réseaux sociaux ou les jeux en ligne. Selon Nada Al-Nashif Haut-Commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l’Homme, "la cyber-intimidation peut également atteindre le seuil des menaces , du chantage, de l’intimidation et de l’exploitation, avec parfois des contenus à caractère sexuel". "Les enfants victimes de brimades sont plus susceptibles de sécher l’école, ils obtiennent de moins bons résultats aux tests et peuvent souffrir d’anxiété, de peur et de détresse émotionnelle, d’insomnie et de douleurs psychosomatiques.Certains cas d’intimidation ont provoqué le suicide d’enfants. Des études montrent également des effets profonds qui s’étendent à l’âge adulte", a fait valoir Mme Al-Nashif.