La présidente de la rencontre, enseignante de langues étrangères au niveau de l’Université "Abdelhamid Benbadis" de Mostaganem, Ziani Mellouka, a indiqué que "mettre en avant les enjeux de l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière pédagogique est devenue une nécessité, notamment en soulevant les difficultés auxquelles sont confrontées les parties ayant une relation avec l’enseignement et en aidant les enseignants à utiliser ces nouveaux outils de technologie numérique de façon intelligente, efficace et pédagogique".

Pour sa part, une enseignante de langue anglaise dans l'Université, Sarnou Dallal, a mis l’accent sur l’importance de développer les mécanismes d’adap tation pour booster les capacités intellectuelles et la pensée critique, l’écriture et le travail collectif par l’usage de ces techniques.

Outre les applications de "chat" de l’intelligence artificielle, cette intervenante a fait remarquer que les jeux électroniques ont également un rôle important dans le développement du niveau du langage des élèves, notamment à un âge précoce. Adnani Nour El Iman Rajaa de l’Université de Mostaganem a souligné, pour sa part, l’importance des techniques de l’intelligence artificielle pour développer le savoir-faire individuel, à l’instar de la construction de la confiance, l’amélioration de la conduite, parallèlement à l’aspect pratique en lien avec le savoir-faire scientifique, tout en mettant en garde contre la dépendance totale à ces techniques, la qualifiant d’ennemi.

Cette journée d’études, organisée à la bibliothèque centrale de l’Université Abdelhamid Benbadis, à l’initiative du département de langue anglaise de la Faculté des langues étrangères, a été marquée par la présentation de plusieurs interventions portant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’enseignement et la recherche scientifique, la traduction et l’enseignement des langues étrangères.