Les Nations unies ont déclaré dans un rapport humanitaire que les attaques ont entraîné le martyre de 12 agents de santé et la blessure de 20 autres personnes dans l'exercice de leurs fonctions.

Et environ 12 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) sont également tombés en martyrs lors des agressions sionistes.

En Cisjordanie occupée, l'OMS a recensé 63 attaques sionistes contre des établissements de santé, notamment des obstructions à la fourniture de soins de santé, des violences physiques envers les équipes de santé, la détention d’agents de santé et d’ambulances et des inspections militaires des biens de santé.

Les Nations unies ont ajouté dans leur rapport que toutes les agences humanitaires et leurs travailleurs éta ient confrontés à d'importantes restrictions dans la fourniture de l'aide humanitaire, en raison des frappes aériennes, des restrictions de mouvement et des pénuries d'électricité, de carburant, d'eau, de médicaments et d'autres matériels de base, soulignant que la situation actuelle notamment l'insécurité empêchent un accès sûr aux personnes dans le besoin et aux installations de base.

Dimanche, l'Unrwa a alerté sur une "catastrophe humanitaire inédite" en cours en Palestine. "Pas une goutte d'eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant n'a été autorisé à entrer à Ghaza ces huit derniers jours", a affirmé Philippe Lazzarini, le chef de l'Unrwa, lors d'une conférence de presse, estimant que "Ghaza se fait étrangler". Les forces d'occupation sionistes poursuivaient lundi leur agression contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée pour la dixième journée consécutive, suscitant de nombreux appels aux institutions arabes et internationales pour intervenir en vue de mettre un terme à ces crimes et de permettre d'apporter une aide humanitaire à la population palestinienne.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le bilan des agressions menées depuis le 7 octobre par les forces sionistes dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée a atteint dimanche soir 2.808 martyrs et 10.950 blessés.