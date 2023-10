Le Pr. Leïla Chouali a souligné, dans une déclaration à l'APS, que cette opération qui cible les femmes âgées de 28 à 50 ans, "a permis de découvrir, jusqu’à aujourd’hui, plusieurs cas suspects de cancer du sein qui ont été aussitôt dirigées vers des structures médicales spécialisées pour effectuer des consultations approfondies et déterminer le traitement à suivre".

La spécialiste a expliqué que le cancer du sein est la maladie la plus dangereuse et la plus diagnostiquée chez les femmes dans la région, ce qui nécessite des efforts concertés de tous les acteurs, notamment la société civile pour sensibiliser les femmes, en particulier, et la société, en général, au diagnostic précoce à l’effet de prévenir le mal et le traiter efficacement et à moindre coût.

Cette campagne, initiée par la Directi on de la Santé et de la population (DSP) en coordination avec de nombreuses associations et radiologues privés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de santé de proximité, cible le plus grand nombre possible de femmes, en particulier celles n'ayant pas encore subi ni test ni mammographie, selon la même source.

L’initiative, supervisée par un personnel médical spécialisé du Centre hospitalo-universitaire Saâdna-Abdennour, de l’Hôpital Mère et Enfant et le Centre anti-cancer (CAC) de Sétif, ambitionne "d’inculquer une culture du diagnostic précoce" de cette maladie et de "sensibiliser tous azimuts à l’importance de la prévention, en fournissant des moyens de contrôle médical et de traitement en temps opportun".

A cette occasion, des brochures illustrées et des dépliants ont été distribués, tandis que des conseils et des recommandations ont été prodigués au cours de cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 19 octobre "pour sensibiliser au maximum à la nécessité de l’autopalpation" et "mettre en évidence le rôle du diagnostic précoce dans l’amélioration du taux de guérison du cancer du sein et réduire, ainsi, le taux de mortalité".