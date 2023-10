Les services de sureté de la wilaya d'Alger (Circonscription administrative de Dar El Beida), sont parvenus à intercepter un individu impliqué dans une affaire de détention, de transport, de stockage, et de vente de produits stupéfiants avec saisie de plus 4.200 comprimés psychotropes ainsi que d'une somme d'argent provenant des recette des ventes, a indiqué lundi un communiqué de ce corps. Agissant sur la base d'informations faisant état d'une activité suspecte de trafic de drogue par un individu dans un des quartiers de Bab Ezzouar, utilisant un véhicule noir dans le transport de sa marchandise, la brigade de la police judiciaire de la sureté de Dar El Beida a entamé une filature d'une voiture aux mêmes caractéristiques prés de l'entrée d'un immeuble, et a intercepté le suspect à l'intérieur, avant de procéder à son arrestation, à sa fouille, ainsi qu'à celle de sa voiture, selon la même source.

L'opération a permis la saisie de 4.200 comprimés psychotropes, d'une véhicule de tourisme et d'un climatiseur utilisé pour le transport de la marchandise, ainsi que 11.000 DA des recette du trafic.

Le suspect de 24 ans a été présenté devant l'autorité territorialement compétente selon la procédure légale en vigueur , ajoute le communiqué de la sureté nationale.