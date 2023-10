Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a visité, en compagnie du ministre libyen de l'Intérieur, Imad Trabelsi et la délégation l'accompagnant, des services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), et ce dans le cadre du renforcement des domaines de coopération policière entre les deux pays.

La délégation libyenne a visité le Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, l'Ecole supérieure de Police "Ali-Tounsi", outre le Laboratoire central de la police scientifique et technique à Alger.

Parcourant les différentes divisions de ces services, la délégation a reçu des explications sur les équipements modernes et les systèmes intelligents utilisés par la Sûreté nationale, ainsi que les principaux axes du système de formation policière.