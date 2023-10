L’économie de l’eau et l’utilisation rationnelle de cette ressource vitale est l’une des principales préoccupations des agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou qui sont de plus en plus nombreux à recourir aux systèmes économiseurs d’eau, a-t-on appris, lundi, des concernés.

Rencontrés à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, à l’occasion d’une exposition des produits agricoles organisée par la direction locale des services agricoles, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre) placée cette année sous le slogan "L'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit", des producteurs et responsables du secteur ont affirmé qu’ils utilisent les systèmes économiseurs d’eau pour irriguer leurs cultures.

C’est le cas d’arboriculteurs et autres maraîchers et femmes rurales, rencontrés sur place et qui utilisent le système d’arrosage goutte à goutte, notamment, et qui ont insisté sur l’importance d’économiser l’eau pour préserver la ressource hydrique.

Ils ont toutefois déploré "le comportement de certains qui arrosent les trottoirs chaque matin, gaspillant de précieuses quantités d’eau p otables, appelant à l’instauration effective de la police de l’eau".

De son côté, le directeur local des services agricoles (DSA), Djamel Sersoub, a souligné que l’exposition organisée par sa direction, en collaboration avec d’autres partenaires du secteur, vise à sensibiliser la société et particulièrement les agriculteurs sur l’importance de l’économie de l’eau.

Rappelant les aléas des changements climatiques, dont le déficit hydrique, et leur impact sur le secteur agricole, il a insisté sur l’importance d’adapter le calendrier agricole à cette situation et d’utiliser les systèmes économiseurs d’eau, comme le goutte-à-goutte ou l’aspersion, dans l’irrigation.

Il a appelé à l’intensification et à la conjugaison des efforts pour préserver la ressource hydrique et par ricochet assurer la sécurité alimentaire du pays.

Il a ajouté que sa direction est en contact permanent avec les producteurs agricoles pour les sensibiliser sur l’importance d’utiliser les systèmes économiseurs d’eau pour l’irrigation, relevant la "la grande adhésion" de ces derniers à cette démarche.

De son côté, le directeur de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA), Madjid Hamdad, a souligné que "le déficit hydrique enregistré ces dernières années nous oblige à revoir notre politique agricole pour que l’ agriculteur puisse réussir son investissement et maintenir son activité et économiser l’eau".

A propos de la rationalisation de l'utilisation de l’eau, il a cité le cas d’un agriculteur de la région des Ouadhias qui a mis en place un système goutte à goutte à base d’un tuyau d’irrigation et des cotons tiges pour irriguer son verger (maraichage), bien qu’il dispose d’un puits, son souci étant d’économiser la ressource hydrique, a souligné M. Hamdad.

L’exposition-vente des produits agricoles a regroupé plus de 80 producteurs, dont des apiculteurs, arboriculteurs, cunicultures, transformateurs de produits agricoles, producteurs de semences et maraîchers, notamment.