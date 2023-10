Initiée au titre de l’évaluation de la préparation du plan d’organisation des secours (ORSEC-2023) et de prévention des catastrophes naturelles, la manœuvre, menée au niveau de la zone des équipements publics de Ouargla par les équipes de la protection civile (PC), avec le concours des secteurs et organismes concernés, simule l’intervention dans des inondations en mettant en œuvre des modules d’intervention, mobilisation des moyens humains et matériels pour d’évacuation des victimes, a expliqué le DPC, le lieutenant-colonel Nadir Belâakroum.

Cette manœuvre portent la mise en œuvre de trois scenarios, dont le premier consiste en l’intervention en cas d’effondrement des habitations inondables et le sauvetage des victimes sous les décombres, le second afférent au sauvetage des personnes encerclées par les eaux en furie encerclant le site, et le troisième porte sur le repêchage par des plongeurs, appuyés par l’équipe cynotechnique, des noyades au niveau du lac de Hassi-Benabdallah.

L’exercice virtuel s’assigne comme objectif l’évaluation de la coordination entre les différents modules mis en place dans le cadre du plan ORSEC et des moyens humains et matériels mobilisés après l’alerte d’urgence, en sus de la prise des mesures préventives en cas de catastrophes naturelles, a expliqué le même responsable.

De son coté le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, a indiqué que cette manœuvre est susceptible d’évaluer les moyens humains et matériels de la wilaya pour faire face à d’éventuelles catastrophes naturelles, préparer le plan de secours et faire le point sur les carences pour épargner de tels risques dans cette région aux importantes palmeraies, zones agricoles et plans d’eau.

aps