Dans une allocution prononcée, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle infrastructure sportive dénommée "Complexe sportif Emir Nayef Ben Abdelaziz", le wali de Bechar Mohamed Saïd Benkamou, a mis en avant les relations privilégiées et les solides liens d’amitiés entre les deux Etats et deux peuples frères.

Cette infrastructure sportive qui comprend un terrain de football, avec des gradins d’une capacité d’accueil de 1.000 places, ainsi que d’une piste d’athlétisme de huit (8) couloirs, est également équipée d’une piscine, d’un terrain combiné, le tout répondant aux normes internationales en la matière, selon les explications fournies par des responsables techniques de l’entreprise réalisatrice. "En réceptionnant cette nouvelle infrastructure sportive, qui renforcera certainement les activités sportives dans notre wilaya, nous tenons à remercier énormément l’Etat et le peuple saoudiens, pour ce noble geste", a déclaré le chef de l’exécutif local.

Intervenant, à cette occasion, l’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite en Algérie, Dr Abdellah Ben Nasser Al Boussairi a tenu à souligner la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et son pays et la volonté des dirigeants de deux pays à les renforcer davantage.

Cette nouvelle infrastructure sportive est "une symbolique très importante de l’amitié qui lie nos deux Etats et nos peuples et nous allons continuer sur cette ligne, en apportant notre soutien au projet d’extension de l’hôpital +Tourbai Boudjemaa+ de Bechar", a-t-il poursuivi.

Ce projet d’extension de cette structure de santé de 240 lits, qui constitue aussi un don saoudien, affiche actuellement un taux d’avancement de travaux de l’ordre de 95%, a fait savoir le wali de Bechar, lors d’une déclaration à la presse en marge de la cérémonie inaugurale.

Le complexe sportif, localisé au sud de la commune de Bechar, s’étend sur une superficie de 55.000 m2, et est doté aussi de deux (2) terrains de tennis, de six (6) salles de sports dont une polyvalente, en plus de dix-huit (18) bureaux administratifs et autres servitudes nécessaires à son fonctionnement.

Cette infrastructure est aussi équipée d’une mosquée d’une capacité d’accueil de 600 fidèles dont un espace dédié aux femmes, ainsi que quatre (4) parkings pouvant accueillir un total de 300 véhicules, ont fait savoir les mêmes responsables techniques, lors de la présentation du projet.

Le nouveau complexe sportif de Bechar sera prochainement mis en service au profit des associations sportives de la région, selon des responsables locaux du secteur de la jeunesse et du sport.