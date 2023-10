La rencontre, intitulée "Pêche en haute mer: un appui à la production halieutique pour parvenir à la sécurité alimentaire", a réuni des professionnels du secteur venus des wilayas d'Oran, Tlemcen, Aïn Temouchent et Mostaganem, dont un groupe de nouveaux professionnels, récemment formés dans le domaine de la pêche en haute mer, a indiqué le Directeur de la Chambre locale de la pêche et de l'aquaculture, Abdelbasset Hamri, en marge de la rencontre. Le même responsable a expliqué que la Chambre de la Pêche et de l'Aquaculture de la wilaya d’Oran, en partenariat avec l'Institut Technologique de la Pêche et de l'Aquaculture d'Oran, avait organisé, il y a quelques mois, une première session de formation sur la pêche en haute mer au profit de 120 personnes originaires des quatre wilayas citées, et cette rencontre a été une occasion pour leur remettre leurs di plômes.

M. Hamri a fait une présentation sur "la stratégie du secteur dans le domaine de la pêche en haute mer", et le Dr Tamacha Siham, professeur à l'ITPA d'Oran, a fait une présentation sur " l'importance des mers, des océans et de la pêche durable".

Cette rencontre a été également l'occasion de présenter l'expérience de pêche en haute mer dans les eaux territoriales de la Mauritanie, à laquelle ont participé des navires algériens, il y a quelques mois.