Les 67 lots se répartissent sur la mini-zone des activités créée sur instruction du wali Mostafa Koreïch dans la zone industrielle chahid Tounsi Nasri à Gougrana (commune de Chelghoum Laïd) et sur la mini-zone des activités créée par arrêté de wilaya du 14 juillet 2022 à proximité de la zone des activités de la commune de Mila, a indiqué à l’APS le même responsable.

S’étendant sur 2,4 hectares, la mini-zone des activités de Chelghoum Laïd dispose de 36 lots de 200 à 500 m2 de superficie et fait l’objet actuellement de travaux d’aménagement dans le cadre de l’opération d’aménagement de la zone industrielle chahid Tounsi Nasri dont le taux d’avancement des travaux est de 80 %, a précisé le directeur de l’Industrie. Quant à la mini-zone de la commune de Mila, elle occupe 2,2 hectares et compte 31 lots de terrain, a indiqué M. Boulegroun qui a affirmé que l’aménagement de cette nouvelle mini-zone sera pris en charge par l’agence foncière de wilaya. Le directeur de l’Industrie a assuré en outre que les autorités locales poursuivent les efforts pour trouver d’autres assiettes de terrain pour y installer des mini-zones des activités pour les porteurs de projets d’investissement.

La distribution des lots disponibles sera effectuée conformément aux dispositions du nouveau Code de l’investissement, a ajouté le même responsable.