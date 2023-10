Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur du Mozambique à Alger, Carvalho Muaria avec lequel il a examiné les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et des mines et les perspectives de leur consolidation, a indiqué un communiqué du ministère. Selon le communiqué, les deux parties ont évoqué, à cette occasion, les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur des hydrocarbures, notamment l'exploration, la production du gaz, la formation, ainsi que dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables et des mines. A ce propos, l'ambassadeur mozambiquien a fait part de sa volonté de voir "l'Algérie contribuer et participer au développement du secteur des hydrocarbures, de l'électricité et des mines au Mozambique, à travers un partenariat mutuellement bénéfique, à travers les deux sociétés Sonatrach et Sonelgaz avec leurs homologues mozambiquiennes, tout en tirant profit de l'expertise et de l'expérience algériennes dans ces domaines", lit-o n dans le communiqué. De son côté, M. Arkab a fait part de "la disposition de l'Algérie à satisfaire les demandes du Mozambique, d'autant plus que les opportunités d'investissement et de partenariat sont grandes dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité et du secteur minier".

aps