Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présidé, lundi à Alger, une réunion avec les responsables des groupes publics et des établissements économiques sous tutelle, sur le dossier des fermes pilotes, a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de cadres centraux, intervient "dans le cadre du suivi des principaux dossiers qui relèvent du secteur, et en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres du 15 octobre 2023, notamment en ce qui concerne le dossier des fermes pilotes". Lors de la réunion, "des instructions ont été données, relatives à la réorganisation des fermes pilotes et à la révision de leurs statuts pour leur réorientation, notamment la consécration de grandes superficies pour la production des récoltes stratégiques, avec la mise en place d'un programme propre à la production des légumineuses, en plus de l'affectation de superficies destinées aux start-up", selon la même source.